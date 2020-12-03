Наркосбытчики из Нового Уренгоя могут отправиться в тюрьму на 20 лет Фото: pixabay.com

Прокуратура Нового Уренгоя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, сбывавших наркотические на территории Ямала. Они обвиняются по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере, совершенное организованной группой).

По версии следствия, некий человек создал организованную группу,подготовленную для бесконтактного сбыта наркотиков. К этой деятельности он привлек двоих жителей Нового Уренгоя. Далее главарь распределил роли между членами группы – «склада», то есть лица, занимавшегося фасовкой наркотиков, и «закладчика», прятавшего их в специальные тайники. Позже местонахождение наркотиков сообщалось покупателям.

Организованная группа действовала на территории округа с декабря 2019 года. Несмотря на тщательную конспирацию, деятельность наркосбытчиковбыла прекращена в апреле текущего года. Из незаконного оборота изъято более 300 граммов синтетических средств, а также кокаин.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За указанное преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.