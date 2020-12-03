В трех школах Шурышкарского района обновят заборы Фото: pixabay.com

Прокуратура Шурышкарского района проверила соблюдение антитеррористического законодательства в Мужевской школе им. Н.В. Архангельского», Социокультурном центе села Лопхари, а также Образовательно-воспитательном центре и средней школе села Азовы.

Было установлено, что ограждения трех образовательных учреждений не соответствуют предъявленным требованиям, поскольку посторонние лица могли спокойно проникнуть на территорию, где находятся дети.

В связи с этим в адрес директоров были внесены представления, которые обязывали устранить нарушения. Однако ответных действий так и не последовало. Тогда прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал привести ограждения в норму.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования. На данный момент образовательное учреждение села Азовы уже обнесено новым забором. Исполнение решений суда остальными учреждениями находится на контроле прокуратуры.