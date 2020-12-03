Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 декабря 2020 года увеличилось на 191 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 191 человека, с начала периода - 26 931.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 272 жителя, 70 из них - в тяжелом состоянии, 14 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 268 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 53-летнего мужчины из Ноябрьска, 64-летней женщины из Надыма, а также 57-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Напоминаем, что 1 и 2 декабря, в регионе также зафиксировали по четыре смерти. В понедельник, 30 ноября, скончались три человека.

Кроме того, за сутки выявлено 23 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 776 человек.

В населенных пунктах Ямала выявлено 168 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 33, Пуровском районе - 28, Муравленко и Надымском районе - 22.

Далее идут: Тазовский район - 16, Салехард - 11, Новый Уренгой и Ямальский район - 8.

Замыкают список: Приуральский район - 7, Губкинский и Лабытнанги - 6, Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе было проведено 6 327 тестов в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 265 человек, за весь период - 18 419.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 145 человек с COVID-19, с начала периода - 2 375 546. Выздоровевших - 29 502, за весь период - 1 859 851. Умерших - 554, с начала периода - 41 607.