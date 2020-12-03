В День Неизвестного солдата ямальцы могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне

Фото: www.salekhard.org

В День Неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, жители Ямала могут проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Сделать это можно с помощью онлайн теста, расположенного на сайте проекта big-history.ru, в течение всего дня по московскому времени.

Он включает 30 вопросов по основным событиям 1941 - 1945 годов, подготовленые профессорско-преподавательским составом Военного университета Минобороны РФ.

Каждый участник получит сертификат с результатом, а также сможет посмотреть фильм «Неизвестный солдат», который создан Молодежным парламентом при Государственной Думе РФ.

-В последнее время на различном уровне говорится о необходимости сохранения правдивой истории о Великой Отечественной войне и других важных исторических событиях. Наша великая история - это наша гордость и неисчерпаемый источник духовной силы для стольких поколений, скольким мы сможем передать это наследие, - рассказал депутат Городской Думы Роман Арефьев.

Отметим, что тестирование пройдет в рамках международного проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Большая история», который реализуется с 2015 года.