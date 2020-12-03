На Ямале приступят к обустройству квартир для инвалидов Фото: pixabay.com

На Ямале проживает более шестнадцати тысяч инвалидов, в том числе около двух с воловиной тысяч детей. Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечается праздник, посвященный людям с ограниченными возможностями здоровья.

В регионе ежегодно проводятся мероприятия по улучшению условий их жизни: большая работа ведется в организациях социального обслуживания, оказываются меры соцподдержки, адаптируются здания.

По итогам 2019 года доля доступных для инвалидов и других маломобильных граждан объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур составила 77 процентов или 96 строений из 125. К концу этого года данный показатель составит 80 процентов.

С 2021 года на Ямале будет реализовано новое мероприятие по адаптации квартир к потребностям инвалидов. В соответствии с заявками, поступившими от местных администраций, работы проведут в 19 помещениях.

-В округе реализуются действенные меры социальной поддержки для особых категорий граждан, для поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Наши приоритеты в этом направлении неизменны - поступательно формировать доступную комфортную среду и наращивать возможности ямальского здравоохранения. Это важно, как и создание условий для самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья в профессии или любимом деле, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Подробнее о мерах социальной поддержки для инвалидов можно узнать на сайте окружного департамента соцзащиты.