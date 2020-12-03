Бывшего депутата Шурышкарского района признали виновным в подделке документов Фото: pixabay.com

Прокуратура Салехарда поддержала государственно обвинение по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

В суде стало известно, что в марте 2020 года подсудимый обратился в региональный Центр ГИМС МЧС России с заявлением о замене удостоверения на право управления маломерным судном, выданного ему в декабре 2005 года Тобольским участком ГИМС. Однако дальнейшая проверка показала, что представленный документ никогда не выдавался, а орган, якобы сделавший это, на тот момент уже не существовал.

В сентябре 2017 года мужчину избрали в собрание депутатов Шурышкарского района сроком на 5 лет. В связи с расследованием уголовного дела в июле 2020 года ему пришлось досрочно сложить свои полномочия.

Суд назначил виновному наказание в виде четырех месяцев лишения свободы.