В Тарко-Сале выделили квартиру для будущих мам, приезжающих из национальных поселков

Фото: личная страница Антона Колодина в "Instagram"

Глава Пуровского района Антон Колодин встретился с представителем местного общественного движения «Ямал-Потомкам!» Светланой Пяк. Она обратилась с просьбой оказать содействие в предоставлении временного жилья женщинам из отдаленных национальных поселков.

-Ввиду большого расстояния между поселениями и районным центром будущим мамам приходится приезжать в город за несколько месяцев до рождения малышей, на это время они вынуждены арендовать квартиру для проживания, что значительно бье т по семейному бюджету, - рассказал глава муниципалитета.

Теперь провчане, ведущие традиционный образ жизни, приезжая в Тарко-Сале для прохождения медицинского осмотра или по другим житейским делам, будут останавливаться в специальной квартире.

-Принято решение выделить из жилого фонда квартиру для беременных женщин и мам с новорожденными детьми из национальных поселков на время наблюдения у городских врачей , - сообщил Антон Колодин.