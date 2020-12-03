На Ямале запускают два круглосуточных телефона по вопросам о COVID-19

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На Ямале запускают круглосуточные телефонные линии по вопросам о COVID-19. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Принимать звонки от граждан в режиме 24/7 будут по двум номерам. Первый - 8-800-200-01-15, организован на базе МФЦ еще весной 2020 года. В сентябре он прекратила ночную работу. Сейчас же принято решение снова возобновить круглосуточное консультирование. Второй - единый (федеральный) 122.

Что касается телефона 112, то по нему можно вызвать скорую помощь, врача на дом, записаться на тестирование и прием в больницу.

Кроме того, звонящий может проконсультироваться по любым другим вопросам, связанным с коронавирусом. Если специалист не может ответить самостоятельно, то он переадресует вызов в нужное ведомство.

Отметим, что количество операторов позволяет справляться с основным потоком обращений. В случае необходимости их штат может быть увеличен.

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