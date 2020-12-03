Пуровчанин купил комплект зимних колес у мошенника Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района обратился 34-летний житель Тарко-Сале, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 12 нобря мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже комплекта зимних колес стоимостью 17 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, чтобы обговорить условия покупки, таркосалинец узнал - для отправки товара через транспортную компанию необходимо оплатить всю сумму сразу.

Не заподозрив обмана, северянин перевел деньги на указанные реквизиты, после чего лжепродавец перестал выходить на связь. Не дождавшись колес в течении двух недель, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными. Необходимо помнить, что покупая товар по объявлению у неизвестного лица, вы рискуете стать жертвой мошенников.

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