Погода на Ямале на 3 декабря: снова снег

Погода на Ямале на 3 декабря Фото: pixabay.com

В четверг, 3 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -3, ночью -6. Ветер 9-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 5-8 м/с.

Надым: переменная облачность и снег. Днем -5, ночью -9. Ветер 9-12 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и снег. Днем -5, ночью -12. Ветер 11-15 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 8-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -2, ночью -6. Ветер 9-14 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 6-9 м/с.