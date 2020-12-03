Погода на Ямале на 3 декабря: снова снег

Погода на Ямале на 3 декабря
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В четверг, 3 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -3, ночью -6. Ветер 9-13 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 5-8 м/с.
Надым: переменная облачность и снег. Днем -5, ночью -9. Ветер 9-12 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и снег. Днем -5, ночью -12. Ветер 11-15 м/с.
Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 8-11 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 6-10 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем -2, ночью -6. Ветер 9-14 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 6-9 м/с.