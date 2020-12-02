На Ямале организуют доставку продуктов и защитных масок одиноким пенсионерам

Одинокие ямальцы возраста 65+ смогут бесплатно получить продуктовые наборы и индивидуальные средства защиты с доставкой на дом. Такую поддержку пенсионерам окажет ямальское отделение «Единой России» в рамках запуска второй волны соцпроекта «Северяне против коронавируса».

– Категория людей старше 65-ти лет – самая уязвимая, для них режим самоизоляции в регионе начался весной и продолжается до сих пор. В группе повышенного риска – ветераны Великой Отечественной войны, одинокие пенсионеры. По их просьбам наши волонтеры будут доставлять продуктовые боксы и средства индивидуальной защиты, – сообщила руководитель исполкома реготделения партии, депутат ЗакСобрания ЯНАО Анастасия Казанцева.

По сообщениям пресс-службы партии, стандартный набор продуктов может включать крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, сахар, чай, печенье, молоко, масло и хлеб. Подать заявку на получение продуктовой корзины можно на сайте проекта, а также позвонив по телефону 8(34922)3-52-58.

Первая волна акции в ЯНАО прошла с апреля по июнь текущего года. За этот период волонтеры обработали более 7 тыс. заявок, 5,5 тыс. из которых – запросы на получение продуктов. До этого акция включала несколько льготных категорий, в том числе многодетные и малообеспеченные семьи.

Анастасия Казанцева также подчеркнула, что проведение акции снизило риски, связанные с распространением инфекции.

– Партия продолжает работу, делая акцент на оказании помощи тем, кому в сложный период пандемии помочь некому – пожилым одиноким людям, у которых родственники проживают в другом городе, – подытожила она.

Напомним, что в округе режим повышенной готовности продлен до 15 января 2021 года, все действующие ранее ограничения сохранены.