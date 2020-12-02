«Единая Россия» определила кому помочь в период пандемии

Сегодня ямальское отделение «Единой России» официально запустило вторую волну социального проекта «Северяне против коронавируса». В этот раз партийцы будут доставлять на дом продуктовые наборы и защитные маски одиноко проживающим ямальцам старше 65 лет.

«Категория 65+ сейчас самая уязвимая, для этих людей режим самоизоляции в регионе начался весной и продолжается до сих пор. В группе повышенного риска – ветераны Великой Отечественной войны, одинокие пенсионеры. По их просьбам наши волонтеры будут доставлять продуктовые боксы и средства индивидуальной защиты», - пояснила руководитель исполкома реготделения партии, депутат ЗакСобрания ЯНАО Анастасия Казанцева.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, типовой продуктовый набор может включать крупы, мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сахар, молоко, чай, печенье, масло, хлеб.

Чтобы получить продовольственную помощь нужно оставить заявку на сайте проекта или позвонить по телефону горячей линии 8(34922)3-52-58.

Напомним, первая волна акции проходила на Ямале с апреля по июнь 2020 года. Волонтерским центром партии было обработано более 7 тысяч заявок, 5500 из которых – запросы северян на получение продуктовых наборов. Ранее акция включала несколько льготных категорий получателей, среди которых были многодетные и малообеспеченные семьи.

«Сейчас однозначно можно сказать, проведение акции максимально снизило риски, связанные с распространением инфекции. Партия продолжает эту работу, фокусируясь сейчас на оказании помощи тем, кому в этот сложный период пандемии помочь некому – пожилым одиноким людям, у которых родственники проживают в другом городе», - подытожила Анастасия Казанцева.

Добавим, что на Ямале режим повышенной готовности из-за COVID-19 был продлен до 15 января 2021 года. Все действующие ранее ограничения сохраняются.