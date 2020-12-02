В Новом Уренгое вахтовик украл шубу из гардероба кафе Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 2002 года рождения, у котрой украли норковую шубу стоимостью 105 тысяч рублей.

Было установлено, что в день пропажи девушка пришла в кафе. В это же время там находился мужчина, который распивал алкоголь со своими друзьями. Позже, заметив, что гардероб остался без присмотра, злоумышленник взял шубу и выкинул ее в окно. После чего вышел на улицу, схватил похищенное и скрылся с места происшествия.

Преступника удалось задержать. Им оказался ранее не судимый житель Новосибирской области 1989 года рождения, работающий в Новом Уренгое вахтовым методом.

Подозреваемый признал свою вину и отдал шубу полицейским.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело, предусмотренное, п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.