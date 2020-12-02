В больницы Ямала поступил препарат для лечения пациентов с COVID-19

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В больницы Ямала поступил препарат Фавипиравир. Он предназначен для лечения коронавируса у амбулаторных пациентов и назначается строго по показаниям. Лекарство было закуплено за счет средств федерального бюджета. Однако его выдача происходит и за счет окружного бюджета по региональной льготе.

-Первая партия препарата в количестве тысячи упаковок поступила в округ в середине ноября. Сейчас поставки продолжаются. В общей сложности регионом закуплено 7 400 упаковок - практически поровну за счет средств окружного и федерального бюджетов, - рассказал глава департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Фавипиравир - это международное непатентованное наименование, препарат выпускается под названием «Коронавир» и «Арепливир» и имеет прямое противовирусное действие, нарушающее механизмы размножения коронавируса.

На сегодняшний день лечение пациентов с COVID-19 осуществляется согласно временным методическим рекомендациям, которые предусматривают более десятка схем для амбулаторных больных. В зависимости от состояния врач выбирает одну из них. Для одного пациента это может быть один препарат, для другого - два или несколько.

Обеспечивать амбулаторных больных лекарствами от коронавируса за счет федерального бюджета поручил Президент России Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства 28 октября.