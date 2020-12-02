Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

В Новом Уренгое открылся спортивно-стрелковый клуб, расположенный во дворце спорта «Звездный». Первым его посетителем стал глава города Андрей Воронов.

Директор комплекса Юрий Косенко представил градоначальнику промежуточные планы работы, также они обсудили перспективы спортивного учреждения.

-Сейчас необходимо заменить большой экран в зале и экраны на бортах площадки. Они устарели. Запчасти на них уже не выпускают. В большом зале проходят игры волейбольной команды «Факел», нужны соответствующие условия. Это наша ямальская гордость, - отметил Андрей Воронов.

Дворец спорта работает без выходных, в нем занимаются воспитанники спортшкол «Сибирские медведи», «Юность» и имени К. Еременко - более 800 детей. Действуют отделения вольной и греко-римской борьбы, дзюдо, самбо, спортивной аэробики, настольного тенниса, спортивных танцев, волейбола и т.д. Еще около 1 300 ребят привлечены к занятиям по общефизической подготовке.

Также здесь открыли зал ЛФК для занятия людей с ограниченными возможностями здоровья.

-Требуются специалисты по адаптивной физкультуре, тьюторы. Есть потребность в специализированном транспорте для колясочников. Будем решать, взял на контроль, - рассказал глава города.

Отметим, что учреждение может принимать соревнования самого высокого уровня - всероссийского и международного. Также здесь проводятся различные культурно-деловые и развлекательные мероприятия.