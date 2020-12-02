В Надыме спасли мужчину, застрявшего в лифте во время пожара

Фото: МЧС России по ЯНАО

Надымские пожарные спасли мужчину, который оказался запертым в лифте из-за возгорания.

Происшествие случилось во вторник, 1 декабря, примерно в 19.00. Получив вызов, спасатели прибыли к 10-этажному дому по улице Заводская, 5.

Оказавшись на месте, первые подразделения пожарной охраны сразу приступили к разведке, в ходе которой было установлено, что в пятом подъезде на первом этаже горит электрощит. При этом само помещение сильно задымлено, а на втором этаже в лифте заблокирован человек.

В кратчайшие сроки с помощью спасательного инструмента двери кабины были открыты. На мужчину тут же надели дыхательное устройство и вывели на свежий воздух.

Спасателям понадобилось 15 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Всего в тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС.

Огонь повредил электрощит и кабель на первом этаже. Лестничные пролеты, ведущие на второй этаж площадью 4 квадратных метра, также закопчена лестничная клетка на первом этаже площадью 6 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.