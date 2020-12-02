В Салехарде благоустроят старое кладбище

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде будет реализована одна из инициатив, предложенная в рамках проекта «Уютный Ямал» - благоустройство старого кладбища. Напомним, что данный проект, по итогам общественного голосования, поддержали 2 562 человека.

Средства на его воплощение будут выделены из городского бюджета в 2021 году.

По словам автора идеи и депутата Городской Думы Романа Арефьева, будет разработан специальный дизайн-проект, который позволит облагородить территорию в едином архитектурно-художественном оформлении.

-Все преобразования, которые мы планируем реализовать, конечно, будем обговаривать с общественностью, с родственниками похороненных на кладбище людей, - добавил законодатель.

Отметим, что старое кладбище расположено в центре города. Здесь нашли пристанище участники великих войн, заслуженные работники предприятий окружной столицы и люди, которые честно трудились на благо Родины.

Напоминаем, что «Уютный Ямал» стал одной из лучших практик инициативного бюджетирования страны. В области он реализуется с 2018 года, за это время в жизнь воплотились 304 предложения граждан.