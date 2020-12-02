В Лабытнанги разыскивают преступника, который пытался расплатиться чужой банковской картой Фото: pixabay.com

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1982 года рождения, потерявший банковскую карту. Позже с нее пытались списать более 90 тысяч рублей.

В ходе проверки удалось выяснить, что неизвестный человек, нашедший карту, в период с 26 по 28 ноября установил ее учетные данные. Далее злоумышленник попытался расплатиться ей в интернете за некие товары и услуги общей стоимость в 91 тысячу рублей.

Однако преступника ждало разочарование, так как операция по оплате не была подтверждена заявителем и заблокирована банком.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Покушение на хищение чужого имущества».

Также напоминаем, что похожее преступление случилось в Новом Уренгое. Тогда 18-летняя девушка нашла чужую банковскую карту и оплатила ей товары на 7 тысяч 600 рублей в нескольких магазинах.