Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 декабря 2020 года увеличилось на 199 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 199 человек, с начала периода - 26 740.

Из общего числа болеющих госпитализирован 1 331 житель, 69 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 17 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 265 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 69-летнего и 62-летнего мужчин из Ноябрьска, а также 69-летнего и 52-летнего мужчин из Нового Уренгоя.

Напоминаем, что вчера, 1 декабря, в регионе также зафиксировали три смерти. В понедельник, 30 ноября, скончались три человека.

Кроме того, за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 753 человека.

В населенных пунктах Ямала выявлено 186 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 32, Надымском районе - 29 и Муравленко - 26.

Далее идут: Пуровский район - 24, Губкинский - 19 и Новый Уренгой - 13.

Замыкают список: Салехард и Приуральский район - 12, Лабытнанги - 11, Шурышкарский район - 5, Тазовский район - 3.

Всего в регионе было проведено 6 162 теста в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 247 человек, за весь период - 18 154.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 25 345 человек с COVID-19, с начала периода - 2 347 401. Выздоровевших - 26 882, за весь период - 1 830 349. Умерших - 589, с начала периода - 41 053.