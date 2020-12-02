«Теплый день»: на Ямале стартовала предновогодняя благотворительная акция

Фото: www.yanao.ru

На Ямале в седьмой раз стартовала окружная благотворительная акция «Теплый день». В предновогодний месяц каждый желающий может сделать подарок одинокому пожилому человеку или ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Узнать, что хотят ребята, можно на официальном сайте мероприятия. Там размещены письма юных жителей региона, в которых они описывают свои простые, но заветные мечты.

Принять участие можно до 20 декабря. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать муниципальное образование и юного получателя, а затем купить подарок и принести его в пункт приема 20 декабря - единый день сбора. Отметим, что сайт ежедневно обновляется и пополняется новыми желаниями.

С 20 по 30 декабря члены Молодежного правительства Ямала вместе с молодежными советами муниципальных образований региона и добровольцами вручат подарки маленьким северянам и пожилым людям.

-Подарки, которые хотят получить юные ямальцы, самые разные - это игрушки, развивающие наборы, одежда, школьные принадлежности и гаджеты. Бывает так, что желающих присоединиться к акции больше, чем опубликованных на сайте подарков. В таком случае в единый день сбора можно принести сладости, канцелярские принадлежности, игрушки - все это позволит нам доукомплектовать подарочные наборы и порадовать ребят, - рассказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Отметим, что впервые «Теплый день» прошел на Ямале в 2014 году. За шесть лет существования акции, в ней приняли участие более семи тысяч человек.

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