В Новом Уренгое автоволонтеры развели 12 лекарственных наборов для детей

Фото: ОНФ на Ямале, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале новые автоволонтеры акции #МыВместе под кураторством активиста ОНФ Владимира Михайловского, включились в доставку препаратов по борьбе с вирусными заболеваниями. Общественники развели детские наборы по 12 адресам.

-Сейчас на плечи медиков ложится очень сильная нагрузка. Справиться исключительно силами врачей по объективным причинам невозможно. Поэтому очень важно, что к делу подключаются Народный фронт и автоволонтеры, берут на себя задачи по доставке препаратов, которые ждут люди, - рассказал Владимир Михайловский.

Напоминаем, что сейчас, в условиях пандемии, мобилизовались все: волонтеры округа доставляют обеды врачам, активисты ОНФ - продукты и лекарства.

Также отметим, что не меньше обычных людей в помощи автоволонтеров нуждаются медики, которые трудятся не покладая рук. Активисты будут доставлять врачей до места работы, а также окажут поддержку с доставкой лекарств для граждан, находящихся на самоизоляции.

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