Пытаясь спасти сбережения, новоуренгоец отдал мошенникам 120 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1962 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты северянина происходит незаконное списание денег. Чтобы сохранить оставшиеся сбережения, их необходимо перевести на резервный счет, который уже открыт сотрудником банка.

Не заподозрив обмана, мужчина перевел 120 тысяч рублей на реквизиты, указанные злоумышленником. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными. При поступлении сомнительных звонков не продолжайте разговор, перезвонить на телефон горячей линии вашего банка и уточните все интересующие вопросы.