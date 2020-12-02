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На Ямале пройдет общероссийский день приема граждан. Обратиться за помощью к правительству жители смогут 14 декабря с 12:00 до 20:00 по местному времени. С учетом эпидемиологической обстановки прием будет проводиться только по предварительной записи.

Она доступна по адресу: г. Салехард, ул. Гаврюшина, д. 17, с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 в будние дни. Телефоны для справок: 8 (34922) 4-62-45, 4-42-82.

В связи с ограничениями, действующими на территории округа, граждане, предварительно не записавшиеся на прием, люди с признаками ОРВИ, а также те, кому предписано находиться на карантине и самоизоляции, посетить прием не смогут.

В случае введения новых ограничений, исключающих возможность проведения приема, возможен перенос даты.