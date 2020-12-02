Пуровчане будут узнавать результаты теста на COVID-19 через смс

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети "ВКонтакте"

Власти Пуровского района продолжают бороться с коронавирусом. Для этого в муниципалитете вводят новые меры и совершенствуют старые.

Так, продолжает работу колл-центр, развернутый на базе поликлиники. Ежедневно операторы принимают до 600 обращений по вопросам COVID-19. В ближайшее время район присоединится к единому во всех регионах телефонному номеру 122, по нему также можно будет вызвать врача, получить предварительную консультацию специалиста и решить другие вопросы, связанные с пандемией.

В скором времени на помощь операторам придет подмога в виде смс-уведомлений. Пуровчане, сдавшие ПЦР-тест, смогут узнать результат анализа из телефонного сообщения. В настоящее время отрабатываются все технические нюансы.

Также продолжается помощь волонтеров. Добровольцы развозят продукты и медикаменты. В случае необходимости они помогают одиноким людям старшего поколения в домашних делах.

-Уважаемые земляки, прошу не пренебрегать мерами защиты. Соблюдая масочный режим и по возможности избегая мест массового скопления людей, мы сможем приостановить новые случаи заболевания, - призвал жителей Антон Колодин.

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