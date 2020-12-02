Фото: www.yanao.ru

На Ямале подвели итоги второго этапа регионального фотоконкурса «Северяне», посвященного 90-летию округа. Жюри отобрало 13 лучших снимков в пяти номинациях. Отметим, что выбор оказался непростым - участники прислали более 3 700 работ.

Все призеры и победители будут награждены дипломами и денежными призами. В номинациях «Ямал заповедный», «Развитие Ямала», «Ямальцы за работой» и «Семьи Ямала»: первое место - 100 тысяч рублей, второе - 60 тысяч рублей и третье - 40 тысяч рублей.

Снимок победителя номинации «Ямал заповедный» - Равиля Сафарбекова - появится на январской обложке журнала «Ямальский меридиан». Он сфотографировал северное сияние возле родного села Яр-Сале.

-Мой снимок называется «Волшебство осенней ночи». Сентябрьские вечера в этом году нередко вспыхивали волшебными красками. В безветренную туманную ночь беззвучная тишина озарялась огнями северного сияния, освещая чудные пейзажи, - рассказал автор.

В номинации «Снято на смартфон» победил Павел Кондратенко из Салехарда, он получит приз в 50 тысяч рублей. Эта категория - своеобразный «приз зрительских симпатий». Шорт лист формируют подписчики сообщества «Северяне» ВКонтакте, и лишь на финальном этапе жюри определяет лучшего.

Победители и призеры второго этапа фотоконкурса «Северяне»:

Номинация «Ямал заповедный»:

I место – Равиль Сафарбеков (Ямальский район)

II место – Елена Ляпина (Ноябрьск)

III место – Данил Хусаинов (Новый Уренгой)

Номинация «Развитие Ямала»:

I место – Андрей Мальцев (Новый Уренгой)

II место – Илья Дианов (Ярославль)

III место –Михаил Марков (Губкинский)

Номинация «Ямальцы за работой»:

I место – Сергей Галко (Салехард)

II место – Артем Черемисов (Салехард)

III место – Сергей Черкашин (Салехард)

Номинация «Семьи Ямала»:

I место – Александр Романов (Тюмень)

II место – Татьяна Дмитренко (Салехард)

III место – Анна Михеева (Тарко-Сале)