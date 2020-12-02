В Новом Уренгое 4-летний мальчик повредил спину в игровой зоне торгового центра Фото: pixabay.com

Следственный отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б,в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Происшествие случилось 24 октября в игровой зоне «Дельфин торгового центра «Проспект». Во время веселья 4-летний ребенок упал с импровизированных качелей, ударившись спиной о пол. В результате малыш получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По результатам расследования будет дана оценка действиям работников игровой зоны по соблюдению требований безопасности.

Напомним, что подобный случай прозошел и в салехардском торговом центре летом 2019 года. Тогда 5-летний мальчик упал в не огражденный сквозной оконный проем, получив тяжелейшие травмы. Оказалось, что 56-летний владелец здания решил сэкономить во время строительства, и не устанавливать специальные ограждения.