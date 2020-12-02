На Ямале стартовала профилактическая операция «Новый год!»

Фото: МЧС России по ЯНАО

Приближаются Новогодние праздники, которые с уверенностью можно назвать самыми любимыми и долгожданными. А чтобы они прошли без происшествий, с 1 декабря по 15 января МЧС России по ЯНАО проводит сезонную профилактическую операцию «Новый год!».

В ее рамках будут проверены места, где запланированы праздничные мероприятия. Особое внимание специалисты уделят наличию телефонной связи, планов эвакуаций и средств индивидуальной защиты. Также они проверят исправность пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, наличие световых указателей и доступ к эвакуационным выходам. Не останется без внимания и обслуживающий персонал. Их проинспектируют на знание своих обязанностей на случай возникновения пожара и умение пользоваться огнетушителем.

Отметим, что первоочередной задачей любого руководителя, ответственного за проведение мероприятий, является профилактическая работа и обеспечение безопасности людей, а в особенности детей.

Кроме того, в местах проведения новогодних и рождественских праздников будут организованы дежурства сотрудников пожарной охраны. Силы и средства гарнизонов переведены на усиленный вариант несения службы.