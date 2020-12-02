В Салехарде задержали продавца, который неоднократно отпускал алкоголь после десяти вечера Фото: pixabay.com

Полиция Салехарда регулярно проводит профилактические рейды, направленные на пресечение продажи алкоголя в неустановленное время.

Так, 25 ноября был выявлен факт продажи алкогольной продукции после 22:00 иностранным гражданином 1995 года рождения. Позже стало известно, что это не единственное нарушение продавца. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичный поступок. Тогда ему было назначено наказание в виде штрафа. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Полиция Салехарда вновь напоминает гражданам об административной ответственности за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами (ст. 14.17 КоАП РФ). В первый раз нарушителям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, за второй - уголовная ответственность по ст. 171.4 УК РФ.

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