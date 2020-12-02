Погода на Ямале на 2 декабря: снег и ветер

Погода на Ямале на 2 декабря Фото: pixabay.com

В среду, 2 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - небольшой снег. Днем -4, ночью -5. Ветер 12-17 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -11, ночью -8 Ветер 8-13 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -5, ночью -9. Ветер 10-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - снег. Днем -6, ночью -13. Ветер 12-16 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -7, ночью -9. Ветер 9-13 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -7, ночью -10. Ветер 7-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -3, ночью -4. Ветер 12-16 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -8, ночью -9. Ветер 8-13 м/с.