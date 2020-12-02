Погода на Ямале на 2 декабря: снег и ветер

Погода на Ямале на 2 декабря
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В среду, 2 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - небольшой снег. Днем -4, ночью -5. Ветер 12-17 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем -11, ночью -8 Ветер 8-13 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -5, ночью -9. Ветер 10-13 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - снег. Днем -6, ночью -13. Ветер 12-16 м/с.
Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -7, ночью -9. Ветер 9-13 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -7, ночью -10. Ветер 7-12 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -3, ночью -4. Ветер 12-16 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -8, ночью -9. Ветер 8-13 м/с.