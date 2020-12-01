В Салехарде изменилось время отправления автобуса №2 от спорткомплекса «Северный характер»

Фото: правительство Салехарда

В Салехарде изменилось время отправления последнего автобуса по маршруту №2 от улицы Игарской до Храма Петра и Павла. Это сделано для удобства детей, которые занимаются в вечернее время в спортивных секциях Центра единоборств «Северный характер».

В связи с тем, что занятия заканчиваются в 20:00, автобус будет отходить в 20:20.

Как рассказал директор Центра Геннадий Охрименко, в спорткомплексе в это время находятся около 55 детей. Важно, чтобы у них была возможность добираться домой на общественном транспорте, ведь не у всех родителей есть машины.

По мнению руководителя городского автотранспортного предприятия Александра Барановского, изменение времени отправления никак не скажется на комфорте других пассажиров.

-Как показывает практика, в вечернее время не так много людей пользуются данным маршрутом, поэтому корректировка графика не понесет за собой недовольство жителей города, - отметил директор.