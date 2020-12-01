«Мэнни, Элли и Персик»: в Салехарде выбрали имена новогодним мамонтам

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде подвели итоги голосования за имена новогодних мамонтов, расположенных на пешеходной улице Ленина. Напомним, что опрос стартовал 24 ноября в официальной группе администрации города соцсети «ВКонтакте». За неделю в нем приняли участие более тысячи человек.

Варианты были самые разнообразные: и патриотичные (Россия, Ямал, Салехард), и на ненецком языке (Хореко, Майне, Тымуйко), и мультяшные (Мэнни, Элли и Персик в честь популярных героев из «Ледникового периода»).

На третьем месте с 178 голосами оказались Бивень, Лапа и Малыш. На 9 голосов вырвались вперед предложения на ненецком языке: Нися (папа), Небя (мама) и Ню (сын). Однако самыми популярными оказались имена Мэнни, Элли и Персик. Их предпочли 220 горожан.

Напомним, что изначально все имена предложили сами салехардцы, оставив более 30 вариантов в комментариях.

В ближайшее время у светящихся гигантов появятся таблички с именами. Отметим, что мамонты очень приглянулись и взрослым, и детям. При бережном отношении они будут радовать гостей и жителей ямальской столицы всю полярную зиму.

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