Житель Муравленко, сидя в саратовской колонии, разводил людей на деньги Фото: pixabay.com

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Муравленко. Он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде было установлено, что подсудимый, находясь на территории ФКУ ИК-17 УФСИН России по Саратовской области, используя заранее подготовленные мобильные телефоны, совершал звонки жителям Муравленко и Нового Уренгоя.

Сначала злоумышленник представлялся сотрудником прокуратуры, а затем обманывал людей, чтобы пополнить счет абонентского номера. Таким образом, гражданам причинен ущерб на сумму 34,7 тысяч рублей.

С учетом позиции гособвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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