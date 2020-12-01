В Надыме построен дом, который позволит расселить жильцов всех аварийных строений

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В Надыме сдан в эксплуатацию одиннадцатиэтажный жилой дом, расположенный в микрорайоне «Олимпийский». Из 189 квартир, 168 предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Отметим, что Ввод новостройки позволит расселить жильцов всех непригодных домов. Еще 21 квартиру предоставят в качестве служебного жилья медицинским работникам.

Начать заселение дома планируется в 2021 году после передачи здания муниципальному образованию.

-Мы продолжаем выполнять задачу губернатора Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. При участии Фонда на территории округа в 2020 году запланировано ввести в эксплуатацию 21 объект общей площадью более 66 тысяч квадратных метров. Это новоселье еще более 1 300 семей, - сообщил директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Георгий Тычинский.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, они полностью готовы для проживания. В подъездах оборудованы колясочные, каждая квартира подключена к домофону.

Также застройщик выполнил работы по благоустройству: тротуары выложены плиткой, на прилегающей территории высажены деревья и газон. Во дворе новостройки появились детский игровой комплекс и площадка для баскетбола. Для автовладельцев оборудована парковка.