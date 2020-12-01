Ярсалинцев приглашают поучаствовать в мероприятиях ко Дню Неизвестного солдата

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Ярсалинцев приглашают принять участие в памятном мероприятии, посвященном Дню Неизвестного солдата. Всех желающих ждут 3 декабря у мемориала погибшим воинам-ямальцам.

Начало запланировано на 12 часов. Жители смогут присоединиться к акция «Бессмертный полк», а также понаблюдать за торжественным возложением цветов.

Кроме того, в этот день можно проверить свои знания исторических фактов, связанных с памятной датой. В группе Поискового Движения России, а также на сайте Года памяти и славы 2020.рф находится специальный онлайн-тест, состоящий из двенадцати вопросов.

Напоминаем, что мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного солдата, пройдут в России уже седьмой раз. К акции присоединятся и школы страны - будут проведены тематические уроки.

Давайте помнить героев, сражавшихся за нашу страну, и их подвиг, несмотря на то, что имена воинов остались неизвестными!