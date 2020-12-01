Чтобы снять порчу со своей семьи, ноябрянка отдала «целительнице» почти три миллиона рублей Фото: pixabay.com

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 23 по 29 ноября, зарегистрировано 28 подобных преступления, ущерб от которых превысил 4 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стала жительница Ноябрьска, которой позвонила «целительница-ясновидящая». Гадалка предложила снять порчу с семьи северянки, которая висела над ними уже долгое время. В результате женщина перевела аферистке 2,8 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.

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