«Подделали подпись»: аферисты перевели накопления пуровчанина в негосударственный пенсионный фонд

Аферисты перевели накопления пуровчанина в негосударственный пенсионный фонд Фото: pixabay.com

Прокуратура Пуровского района организовала проверку по обращению жителя Тарко-Сале. Мужчина пожаловался на нарушение своих пенсионных прав.

Было установлено, что в 2017 году АО «НПФ Будущее» заключило с северянином договор об обязательном пенсионном страховании, однако сам мужчина даже не догадывался об этом и не подписывал никаких бумаг. После этого денежные накопления северянина в размере 184 тысяч рублей были переведены на счет учреждения.

Стремясь соблюсти права гражданина, прокуратура обратилась с иском в суд о признании указанного договора недействительным, а также о передаче денег обратно в государственный фонд, включая проценты за неправомерное использование.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Напоминаем, что с таким же способом мошенничества столкнулся житель Надыма. Его накопления ушли в тот же самый негосударственный пенсионный фонд АО НПФ «Будущее».