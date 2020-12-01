«Более тысячи звонков»: колл-центр Надымской больницы заработал в полную мощность

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В Надымском районе заработал единый телефонный номер по вопросам о COVID-19. Консультируют жителей десять сотрудников местной больницы и волонтеры, прошедшие специальное обучение. Кроме того, позвонив в колл-центр, можно вызвать врача на дом, заказать доставку лекарств и получить информацию о результатах тестирования.

Телефонный номер 8 (800) 300-07-17 доступен в будние дни с 08:00 до 18:00, в выходные - с 08:00 до 12:00. Отметим, что в сутки операторы принимает около тысячи звонков.

Напоминаем, что до 30 ноября телефон горячей линии работал в тестовом режиме, сейчас он запущен в полную мощность.

Также для горожан стала доступна функция автообзовона. Робот информирует жителей об отрицательных результатах теста на коронавирус. Информацию надо прослушать до конца или дозвон будет повторяться.

-Помощь волонтеров и система автообзвона значительно снижает нагрузку на работников системы здравоохранения. В среднем в день поступает более тысячи звонков от жителей не только города, но и района, - рассказала главный врач Надымской ЦРБ Наталья Калиберда.