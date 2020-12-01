Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 декабря 2020 года увеличилось на 198 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 198 человек, с начала периода - 26 541.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 412 жителей, 70 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 17 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. Таким образом, общее число погибших - 261 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 62-летнего и 49-летнего мужчин из Нового Уренгоя, а также 77-летнего и 82-летнего мужчин из Салехарда.

Напоминаем, что вчера, 30 ноября, в регионе зафиксировали три смерти.

Кроме того, за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 740 человек.

В населенных пунктах Ямала выявлено 176 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 28, Надымском районе - 26 и Новом Уренгое - 23.

Далее идут: Пуровский район - 19, Губкинкий - 17 и Муравленко - 16.

Замыкают список: Салехард - 15, Тазовский район - 10, Приуральский и Ямальский районы - 9, Лабытнанги - 4.

Всего в регионе было проведено 4 844 теста в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 253 человек, за весь период - 17 907.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 402 человек с COVID-19, с начала периода - 2 322 056. Выздоровевших - 24 763, за весь период - 1 803 467. Умерших - 569, с начала периода - 40 464.