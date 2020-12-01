Житель Муравленко украл почти километр кабеля с месторождения Фото: pixabay.com

В полицию Надымского района обратилась 40-летнаяя женщина, работавшая дежурной на одном из месторождений. Она сообщила, что неизвестные похитили 900 метров кабеля.

Было установлено, что кража произошла 8 ноября с территории кустовой площадки, принадлежащей нефтегазодобывающей компании. Ущерб от противоправного деяния составил более 128 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался временно неработающий 50-летний житель города Муравленко.

Оказалось, что мужчина выкрал кабель, находясь на рыбалке неподалеку от месторождения, а затем скрылся на автомобиле. Распорядиться похищенным он так и не успел - кабель вернули на предприятие.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.