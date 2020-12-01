В Ноябрьской больнице заработал компьютерный томограф

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьской ЦГБ возобновил работу компьютерный томограф. Как и прежде, он будет принимать пациентов в круглосуточном режиме, при этом потоки плановых посетителей и больных с COVID-19 строго разграничены.

Отметим, что компьютерная томография не является главным методом диагностики коронавируса. Для установления точного результата необходимо сдать ПЦР-тест, который берется путем мазка из горла и носа. Поэтому компьютерную томографию легких проводят исключительно по направлению врача.

Также напоминаем, что на базе перинатального центра ЦГБ организована работа колл-центра по вопросам COVID-19. Позвонив по многоканальному телефону +7(3496)33-48-03, ноябряне смогут вызвать врача, уточнить результаты теста, номер постановления Роспотребнадзора и узнать статус больничного листа.

Кроме того, на прошлой неделе в городе запустили новую услугу. Теперь о закрытии больничных ноябрян уведомляют по смс. В сообщении указан номер листа и предполагаемая дата его закрытия. Если пациент не обратится за помощью в указанный срок, выписка произойдет автоматически.