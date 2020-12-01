В Лабытнанги спортивная школа «Юность» отмечает 10-летний юбилей

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

Лабытнангская спортивная школа «Юность» отмечает 10-летний юбилей.

-«Спорт - норма жизни»: название федерального проекта стало настоящим девизом работы нашей спортивной школы. Она объединила более 600 ребят, которые вместе со своими наставниками ежедневно проходят тернистый тренировочный путь, ведущий к первым успехам, - сообщила Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В копилке «Юности» собраны яркие рекорды и красивые победы, а также 12 успешно культивируемых видов спорта. Для небольшого города - это достойный показатель. В каждой дисциплине есть свои достижения.

После того, как в Лабытнанги ввели новые спортивные объекты, большое развитие получили плавание и фигурное катание.

-Желаю коллективу учреждения эффективной командной работы, каждому сотруднику - по-сибирски крепкого здоровья, ярких положительных эмоций и большого настоящего счастья! - написала градоначальница.