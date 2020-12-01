«Все отрицательные»: ямальские волонтеры получили результаты тестов на COVID-19

Фото: www.yanao.ru

Ямальские добровольцы, проживающие в девяти муниципалитетах сдали тесты на коронавирус. Это ребята, которые регулярно помогают медицинским работникам развозить лекарственные наборы для больных ОРВИ и COVID-19. В числе первых процедуру прошли 79 активистов из Губкинского, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Шурышкарского района. У всех - отрицательный результат.

-Аналогичное бесплатное тестирование проходило и в период весенней волны. Организовать процедуру, как и в этом случае, нам помогли в Центре медицинской профилактики и департаменте здравоохранения. Мы продолжаем оказывать помощь ямальцам, поэтому и бесплатное тестирование тоже продолжится. Периодичность пока обговаривается», - пояснила региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики» в ЯНАО Милана Зандукаева.

Ежедневно волонтеры отрабатывают десятки заявок по всему округу: развозят продукты и лекарственные препараты жителям региона, которые находятся на самоизоляции или карантине.

Каждый соблюдает меры предосторожности: использует средства индивидуальной защиты, а также доставляет заказ бесконтактным способом.

При этом централизованное тестирование было проведено для того, чтобы все участники были спокойны и не боялись заразить других.