В Салехарде установили систему видеоаналитики на площади Победы Фото: pixabay.com

Власти Салехарда совместно с полицией установили систему видеоаналитики на площади Победы. Это необходимо для того, чтобы избежать участившихся случаев хулиганства.

-Она работает таким образом - если пересечь пределы «красной линии» возле Вечного огня, из динамика звучит предупреждение. Напомню, что видеонаблюдение и запись ведутся круглосуточно. Система работает с субботы, и уже были зафиксированы попытки хулиганства, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Также он вновь призвал жителей уважительно относиться к памятным местам города, истории и подвигу предков.

-Очень важно чтить память о героях и осознавать значимость военных побед, - добавил градоначальник.

Напоминаем, что ранее в Салехарде уже фиксировали случаи вопиющего неуважения молодежи к местам воинской славы. Так, компания подростков развлекалась возле Вечного огня, считая данное поведение нормальным. А чуть ранее две школьницы забросали пламя снежками. Девочкам было по девять лет.

Отметим, что все общественные территории города находятся под наблюдением.