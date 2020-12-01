В таркосалинском приюте для животных содержатся почти сто собак и кошек

Фото: личная страница Антона Колодина в "Instagram"

Глава Пуровского района Антон Колодин навестил подопечных таркосалинского приюта для животных «Подари жизнь».

-С последнего моего посещения их стало гораздо больше. Среди вновь прибывших есть собаки, привезенные собственными хозяевами, - написал он в своем «Instagram».

Сейчас в учреждении находятся 61 взрослая собака, 23 щенка и 15 кошек. Белые, черные, рыжие - разные на вид, но с одной общей судьбой - бродячие. По словам волонтеров, многие из четвероногих когда-то были домашними.

-Мы находимся на пути решения проблемы безнадзорных животных. Выполнив поручение губернатора Ямала, открыли приют, где проводится стерилизация и лечение пушистых. Но без проявления ответственного отношения хозяев к своим питомцам, изменить ситуацию к лучшему будет сложно, - сообщил Антон Колодин.

Напоминаем, что приют был открыть несколько месяцев назад. Он представляет собой объект временного содержания четвероногих со сроком нахождения не более 30 дней. За это время животных прививают от бешенства и стерилизуют. По истечении карантина их выпускают в естественную среду обитания.