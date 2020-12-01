«Елка в стиле хай-тек и звездное небо»: Губкинский преображается к Новому году

Губкинский преображается к Новому году Фото: pixabay.com

Губкинский преображается к Новому году. По словам главы города, жителей ждет множество новых и красивых мест.

Так, в 14-м микрорайоне красуется совершенно новая 12-метровая ель в окружении звездного небо. Здесь же будет восемь больших светящихся елочных игрушек и 4-метровая фигура в виде подарка. Отметим, что пробный запуск елки прошел успешно.

Возле ДШИ им.Свиридова появятся семья белых медведей и необычные новогодние деревья - таких еще точно не было в городе.

В сквере им. Губкина установzn супер оригинальную 6-метровую елку в стиле хай-тек, а также еще одно новое украшение.

-Бородинский бульвар украсят новые арт-объекты - создадим невероятную красоту! Все секреты раскрывать не буду. Уверен, что скоро соцсети города будут наполнены фотографиями с этими новинками, - задал интригу Андрей Гаранин.

Также он рассказал, что в этом году к празднику нарядится площадь у памятника первопроходцам - там засверкает северное сияние.

Напоминаем, что губкинцев ожидают и традиционные новогодние забавы - ледовые городки и горки. Они развернутся на площади у ДК «Олимп», в 1-м микрорайоне и в 14-м микрорайоне возле ЦСиТ «Ямал». Их тематика - произведения А.С. Пушкина.

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