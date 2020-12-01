Воспитанницы салехардской школы искусств завоевали награды на международных конкурсах

Воспитанницы салехардской школы искусств завоевали призовые места на международных музыкальных конкурсах Фото: pixabay.com

Воспитанница детской школы искусств имени Е. Образцовой Арина Габура стала лауреатом I степени в международном конкурсе-фестивале «Star fest». Также она награждена дипломом Гран-при во II международном конкурсе «Мировая сенсация». Девочка выступала в номинациях «Народный вокал».

Кроме того, школьницу пригласили спеть на открытии торжественного мероприятия I этапа Кубка России по лыжероллерам для спортсменов из разных регионов России.

Отметим, что Арина обучается по классу «музыкальный фольклор». Ранее она неоднократно становилась лауреатом окружных, всероссийских и международных конкурсов. Девочка увлекается вокалом и игрой на фортепиано, является солисткой ансамбля народной песни «Пересвет», в составе которого выступала на городских и окружных мероприятиях, фестивалях и конкурсах.

Подготовкой юного таланта занималась педагог Ольга Вохмянина.

Также первое место в III Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Путь наверх» заняла еше одна воспитанница школы - скрипачка Полина Жижина (преподаватель Александра Шуть и концертмейстер Ольга Бойкова).