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В Москве задержала мошенника, обманувшего жителя Лабытнанг на деньги

Злоумышленник во всем сознался
Вера ЗенинаВера Зенина
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Полиция Лабытнанги задержала мошенника, который обманул местного жителя на деньги

Полиция Лабытнанги задержала мошенника, который обманул местного жителя на деньги

Фото: pixabay.com

Полиция Лабытнанги задержала интернет-мошенника, который украл у местного жителя 1987 года рождения 12 тысяч рублей.

Было установлено, что 25 июля потерпевший увидел на одном из сайтов объявление о продаже навигатора. Заинтересовавшись предложением, он связался с продавцом и договорился о покупке. Деньги надо было перевести на реквизиты банковской карты, которые сообщил владелец товара.

Не заподозрив обмана, северянин отправил необходимую сумму двумя разными переводами. После этого лжепродавец перестал выходить на связь, а навигатор так и не был получен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Воронежской области 1992 года рождения, проживающий в Москве.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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