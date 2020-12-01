Погода на Ямале на 1 декабря: пасмурно и ветер

Погода на Ямале на 1 декабря Фото: pixabay.com

Во вторник, 1 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -2, ночью -8. Ветер 8-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -8, ночью -12. Ветер 6-10 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -5, ночью -9. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -8. Ветер 9-12 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -13. Ветер 8-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -6, ночью -9. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -1, ночью -5. Ветер 8-13 м/с.

Муравленко: пасмурно, в первой половине дня - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 7-11 м/с.