Ямальцам рассказали, как выбрать правильный антисептик для рук Фото: pixabay.com

Специалисты ямальского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать антисептик для рук.

В первую очередь стоит обратить внимание на спектр его действия, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию. Это необходимо для понимания того, сколько времени нужно втирать средство в кожу и в каком количестве.

Если вы выбрали антисептик только с антибактериальным действием, то в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он может не справиться с болезнью, так как его эффективность в отношении вирусов не была изучена. Лучше выбрать средство с широким спектром действия, которое сможет уничтожить и бактерии, и вирусы.

Чтобы не прогадать с выбором стоит прочитать инструкцию - именно там содержатся необходимые данные, а также информация об эффективности и безопасном применении.

Во-первых, внимательно изучите состав - туда должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Отметим, что в ВОЗ рекомендуют производить антисептики из следующих компонентов: изопропиловый спирт - 99,8%, перекись водорода - 3%, глицерин - 98% и стерильную дистиллированную или кипяченую воду.

В России могут использоваться только те антисептики, которые имеют Свидетельство о государственной регистрации. Убедиться в его наличии можно в Реестре свидетельств о государственной регистрации. Если средство не обнаружено, значит его оборот является незаконным.

Важно понимать, что применять антисептик необходимо строго по инструкции.