Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ямальцам рассказали, как выбрать правильный антисептик для рук

В первую очередь стоит обратить внимание на спектр его действия
Вера ЗенинаВера Зенина
КомментироватьОставить комментарий
Ямальцам рассказали, как выбрать правильный антисептик для рук

Ямальцам рассказали, как выбрать правильный антисептик для рук

Фото: pixabay.com

Специалисты ямальского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать антисептик для рук.

В первую очередь стоит обратить внимание на спектр его действия, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию. Это необходимо для понимания того, сколько времени нужно втирать средство в кожу и в каком количестве.

Если вы выбрали антисептик только с антибактериальным действием, то в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он может не справиться с болезнью, так как его эффективность в отношении вирусов не была изучена. Лучше выбрать средство с широким спектром действия, которое сможет уничтожить и бактерии, и вирусы.

Чтобы не прогадать с выбором стоит прочитать инструкцию - именно там содержатся необходимые данные, а также информация об эффективности и безопасном применении.

Во-первых, внимательно изучите состав - туда должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Отметим, что в ВОЗ рекомендуют производить антисептики из следующих компонентов: изопропиловый спирт - 99,8%, перекись водорода - 3%, глицерин - 98% и стерильную дистиллированную или кипяченую воду.

В России могут использоваться только те антисептики, которые имеют Свидетельство о государственной регистрации. Убедиться в его наличии можно в Реестре свидетельств о государственной регистрации. Если средство не обнаружено, значит его оборот является незаконным.

Важно понимать, что применять антисептик необходимо строго по инструкции.