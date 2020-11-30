По просьбе местных жителей в Пуровске отремонтируют тротуары

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровске и Сывдарме определили главные виды работ в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Отметим, что планы на следующий год сформировали на основе пожеланий жителей поселков.

Так, в Пуровске собираются отремонтировать тротуары на участке от первой школы до 11-го дома по улице Новой, а также по улице 27 Съезда КПСС от 1 до 15 дома.

Отдельное внимание уделят административному зданию, в котором расположены железнодорожные кассы и другие службы. В этом году здесь прошел капитальный ремонт. Объект стал уютным, теплым и комфортным для посещения маломобильными пассажирами. Также рабочие заменили кровлю и инженерные системы, сантехнику, провели внутреннюю отделку помещений, установили пластиковые окна и двери, отремонтировали комнату матери и ребенка. Снаружи отреставрировали крыльцо и установили пандус.

В следующем году здесь хотят заменить ограждение, устаревший сайдинг на фасаде и установить архитектурную подсветку. Сегодня жители Пуровска выбирают вариант внешнего оформления на официальной странице местной администрации в соцсети «Вконтакте».

Что касается Сывдармы, здесь запланирован ремонт парковочной зоны возле школы с заменой дорожных плит.